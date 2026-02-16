رئيس الجمهورية: زيارة الرئيس النيجري رفعت سقف الأخوة والصداقة بيننا

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن زيارة الرئيس النيجري أنهت مرحلة غير طبيعية من البرود في العلاقات بين البلدين. رغم أن الشعبين الشقيقين واصلا التواصل فيما بينهما. وعليه، فقد رفعت هذه الزيارة سقف الأخوة والصداقة بيننا، كجيران وكإخوة وكأصدقاء.

وعبر الرئيس تبون عن امتنانه وسروره لاستقبال فخامة رئيس جمهورية النيجر، عبد الرحمن شان. وقال “هذه زيارة كنا ننتظرها منذ مدة، والحمد لله تحققت اليوم”. مضيفا أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما: التعاون الأمني، التعاون الطاقوي، في مجال المحروقات والكهرباء، التكوين الجامعي والمهني، والتكوين العسكري.