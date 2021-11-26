رئيس الجمهورية: سنة 2022 ستكون مخصصة للإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن السنة المقبلة 2022 ستكون مخصصة للإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد وإعادة النظر في توجيه الدعم.

وفي لقاء له مع ممثلي وسائل الإعلام، قال رئيس الجمهورية، إن أغلب المواطنين يقولون أن هناك قرارات صائبة لكن لا يتم تطبيقها.

وأضاف الرئيس تبون:” هناك مسؤولون يفرملون الإصلاحات وهناك من يتمنى عودة العهد البائد.”

وتابع رئيس الجمهورية: “لما نخصص منحا للطاقم الطبي خاصة بفيروس كورونا ولا تصلهم كيف نفسر هذا؟”.

واختتم الرئيس تبون قائلا:” لا أطلب الولاء من أحد، أطلب الولاء للعمل وللوطن.”