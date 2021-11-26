رئيس الجمهورية: سنة 2022 ستكون مخصصة للإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن السنة المقبلة 2022 ستكون مخصصة للإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد وإعادة النظر في توجيه الدعم.
وفي لقاء له مع ممثلي وسائل الإعلام، قال رئيس الجمهورية، إن أغلب المواطنين يقولون أن هناك قرارات صائبة لكن لا يتم تطبيقها.
وأضاف الرئيس تبون:” هناك مسؤولون يفرملون الإصلاحات وهناك من يتمنى عودة العهد البائد.”
وتابع رئيس الجمهورية: “لما نخصص منحا للطاقم الطبي خاصة بفيروس كورونا ولا تصلهم كيف نفسر هذا؟”.
واختتم الرئيس تبون قائلا:” لا أطلب الولاء من أحد، أطلب الولاء للعمل وللوطن.”
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كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مقابلة له مع ممثلي وسائل الإعلام عن أحد اسباب اقالته من منصب وزير أول أنذاك يعود لإنشاء المفتشية العامة.
كما أعلن رئيس الجمهورية، في حواره عن مشروع مفتشية عامة لدى رئاسة الجمهورية لمراقبة التسيير عبر مختلف مؤسسات الدولة.
وقال الرئيس تبون في هذا السياق: “لدينا غاية نريد الوصول إليها وهي خلق مفتشية عامة لدى رئاسة الجمهورية.”
وفي رده على سؤال صحفي بخصوص تواجد هذه المفتشية في الوزارة الأولى سنة 2017، قال الرئيس تبون:”بسببها تمت إقالتي.”
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قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن هناك بعض المنتخبين تم اختيارهم بمنطق العروشية والعائلية تورطوا في قضايا بسبب جهلهم للقانون.
وفي لقاء له مع ممثلي وسائل الإعلام، أعرب رئيس الجمهورية عن تمنياته بأن يختار الجزائريون منتخبيهم بناء على الجدارة والكفاءة.
وشدد الرئيس تبون، أن عهد شراء الذمم وتمويل الحملات الانتخابية بهدف بسط نفوذ المال الفاسد قد انتهى.
وحث رئيس الجمهورية، المواطنين على “المشاركة بقوة” في الانتخابات المحلية “إن أرادوا التغيير”.
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