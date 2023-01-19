قناة النهار رئيس الجمهورية: سنة 2022 عرفت إنتصارا كبيرا للدبلوماسية الجزائرية بقلم النهار أونلاين نشر في 19 جانفي 2023 - 23:02 شارك غرِّد أرسل 25 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ErpvK اقرأ أيضا سهيل قسوم: الجزائر لديها كل الإمكانيات لمضاعفة النمو الإقتصادي والتحدي يبدأ بتشديد السياسة النقدية قناة النهار 02 جانفي مصلحة مكافحة المخـدرات بالعاصمة توقف 08 أشخاص من بينهم "إمرأة" و تحجز أكثر من 03 كلغ من لكـ.ـوكايين قناة النهار 04 جانفي نشوب حريق بمحل للأكل داخل المركز التجاري باب الزوار قناة النهار 01 جانفي عين تموشنت: طاولات بيع المكسرات "يناير".. مهنة موسمية وديكور يزين الطرقات قناة النهار 09 جانفي ترندينغ: صور صادمة لتاغيث بسبب مخلفات إحتفالات رأس السنة وظاهرة الإعتداء على السيارات تعود من جديد قناة النهار 02 جانفي "جهيد زفيـزف :" لمسنـا إنطباع جد رائع من الاتحادات الإفـريقية بخصوص التنظيم في الشان قناة النهار 15 جانفي توقيف شخص وحجز 8880 قرص مهلوس بعضها كان مخزّن داخل تلفاز مسطّح قناة النهار 31 ديسمبر الوزير الأول: تم تحقيق نتائج إيجابية بخصوص التكفل بسكان مناطق الظل قناة النهار 19 جانفي صريح جدا: التعاطف مع الآخرين.. صفة إنسانية نبيلة عند الجزائريين قناة النهار 10 جانفي سامية طبوش تكشف أمور خطيرة تعرضت لها من طرف أصدقائها المقربين قناة النهار 05 جانفي