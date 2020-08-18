رئيس الجمهورية: سنرفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 5 ملايير دولار

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تيون، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الخروج من السيطرة على المحروقات في الاقتصاد الوطني.

وأورد الرئيس تبون، خلال إشرافه على الندوة الوطنية للانعاش الاقتصادي والاجتماعي، أن إعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على الريع وعائدات المحروقات اعتماد قاتل للذكاء والمبادرة، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الأخطاء السابقة”.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن هذا الخيار سيسمح بتخفيض نسبة الاعتماد على عائدات المحروقات في غضون العشرية القادمة، وتقليص هذا الاتكال من 98 بالمائة إلى 80 بالمائة على الأقل في 2021/2020.

وشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات السنة القادمة إلى 5 ملايير دولار على الأقل، مشيرا إلى أننا اليوم نحصد حوالي ملياري دولار من العائدات خارج المحروقات.

وأكد الرئيس تبون، أن هناك العديد من الطاقات خارج المحروقات يمكن استغلالها.