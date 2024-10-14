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الوطني

رئيس الجمهورية: سنسترجع التشاور مع الهند كدولتين فاعلتين في منظمة عدم الانحياز

بقلم أمينة داودي
رئيس الجمهورية: سنسترجع التشاور مع الهند كدولتين فاعلتين في منظمة عدم الانحياز
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أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه تم تسجيل تطابق في وجهات النظر مع الهند.

وخلال تنشيط الرئيس تبون لقاءً صحفيا رفقة نظيرته رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو. أكد الاتفاق على مواصلة الجهود من أجل السلم والاستقرار في المنطقة ومختلف مناطق العالم.

وأوضح رئيس الجمهورية في سياق ذي صلة، أن الجزائر تجمعها علاقات تاريخية مع جمهورية الهند. مبنية على التضامن والصداقة والاحترام المتبادل. مؤكدا على استرجاع التشاور فيما بيننا كدولتين فاعلتين في منظمة عدم الانحياز.

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