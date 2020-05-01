رئيس الجمهورية: “سنغلق كل شيئ وسنفرض حجرا صارما إذا كانت حياة المواطنين في خطر”

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه سيفرض حجرا صارما إذا كانت حياة المواطنين في خطر بعدما تم فتح المحلات التجارية.

وقال الرئيس تبون خلال اللقاء الذي جمعه أمس مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أنهم عملوا على اعادة بعث الحياة الإقتصادية تلبية لطلبات التجار.

وأضاف، أنه في حال شكل هذا القرار خطرا على حياة المواطنين، فإنه سيغلق كل شيئ وسيفرض حجرا صحيا أكثر صرامة من الأول.

وتابع قائلا: “قاربنا الى الوصول إلى النهاية بخصوص فيروس كورونا، فمثلا البليدة كانت منذ أيام تسجل 3 حالات أو أقل واليوم عدنا إلى ما كنا عليه قبلا”.

وختم حديثه في هذا الخصوص مؤكدا انه هناك ارتباط عضوي بين عدم احترام الحجر والإصابات الجديدة بكورونا.