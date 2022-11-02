رئيس الجمهورية: سنكون دائما مع لبنان

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستكون دائما مع لبنان.

وأضاف الرئيس تبون، خلال كلمة له ردا على رئيس الوزراء نجيب ميقاتي. أن الجزائر ستكون دائما بجانب لبنان وفي كل الأوقات والظروف.

وكان نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء لجمهورية لبنان، قد قال أنه مع انعقاد القمة تنتصر الجزائر اليوم في استقبال القمة التي نعلق عليها أمالا كثيرة. في أن تكون إمتدادا للإنتصار والتضامن العربيين.

وأشار نجيب ميقاتي، في كلمة له خلال اشغال اليوم الثاني من الدورة الـ31 للقمة العربية أن لبنان الذي تعرفونه قد تغير “بلد الأرز” قد تغيّر المنارة المشرقة قد انطفأت. والمرفأ الذي كان يعتبر بابل الشرق إنفجر. والمطار الذي يعتبر المنارة تنطفئ فيه الأنوار لعدم وجود المحروقات. مشيرا إلى أن “نحن في دولة تعاني حياتيا اجتماعيا وبيئيا. ونحارب الأوبئة بأقل الإمكانيات حتى وصلنا الى اللحم الحي”

وأضاف ميقاتي، أن لبنان اليوم غير قادرة على استضافة ديموغرافية عربية باتت تفارب نصف الشعب اللبناني. مؤكدا أن البيوت التحتية مترهلة ومواردنا قليلة. كما نعاني تضخما كبيرا لا مثيل له. مؤكدا أن الظروف الإستثنائية التي يمر بها لبنان جعلته يواجه منذ سنوات أسوء أزمة إقتصادية واجتماعية في دولتنا نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر. كما تسببت في هجرة الكثير من الطاقات الشابة والمتوعدة لخيرة ابنائه.

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