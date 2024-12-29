رئيس الجمهورية: سنواصل مكافحة الفساد

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الدولة الجزائرية لا تزال تكافح الفساد وستواصل مكافحته حتى آخر نفس.

وقال الرئيس، في خطاب موجّه للأمة، اليوم الأحد، ألقاه أمام البرلمان بغرفتيه: “سنشرع في مراجعة قوانين الجماعات المحلية حتى ننطلق في إعادة بناء دولة الحق والديمقراطية الحقة”.

ولفت الرئيس، إلى أن قانون البلدية والولاية هو بداية للديمقراطية الحقّة وإستكمال بناء هرم الدولة.

وأضاف رئيس الجمهورية: “أجرينا تغييرات في مجال العدالة لاستعادة ثقة المواطن في الدولة. وإرساء مبدأ الفصل بين المال والسياسة ومكافحة الفساد”.

وشدد الرئيس تبون، على أن الدولة لا تزال تكافح الفساد وستواصل مكافحته حتى آخر نفس.