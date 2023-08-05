” رئيس الجمهورية: “سيتم إنجاز السكة الحديدية بالجنوب مع الأصدقاء الصينيين

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقاءه الإعلامي مع ممثلي الصحافة الوطنية عن شراكة مع الصنيين في مجال السكة الحديدية.

وقال الرئيس تبون أنه سيتم إنجاز السكة الحديدية بالجنوب مع الأصدقاء الصينيين

وتابع بهذا الخصوص ان هناك 6 آلاف كلم طول المشاريع المستقبيلة للسكة الحديدية

والهدف من إنجاز خطوط السكة الحديدية تسهيل استغلال المناجم، التجارة وغيرها يضيف الرئيس. كما ان مد خطوط السكة الحديدية بعديد الولايات خيار إستراتيجي.