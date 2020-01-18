رئيس الجمهورية: سيتم تقييم ممارسة المسؤولين لمهامهم على أساس المسؤولية والمسائلة

خلص إجتماع مجلس الوزراء المجتمع اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى عدة قرارا وتوصيات مهمة .

وخلال الإجتماع قرر الرئيس تبون انه سيتم تقييم ممارسة المسؤولين لمهامهم سيكون على أساس المسؤولية والمساءلة الملازمتين لها.

كما أشار الرئيس تبون إلى ضرور التركيز على على مستوى التكفل الفعلي بإحتياجات وإنشغالات المواطنين عموما والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين خصوصا.

وألح رئيس الجمهورية على ضرورة الوفاء بالالتزامات لأنه الشرط الاساسي لإستعادة الثقة بين الدولة والمواطنين، لإسترجاع مصداقية الدولة ومؤسساتها.