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رئيس الجمهورية: سيتم ضبط الأسعار والأجور ستقفز بـ 47 % في 2024

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية: سيتم ضبط الأسعار والأجور ستقفز بـ 47 % في 2024
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شدّد السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إلتزامه برفع الأجور إلى 47 بالمائة مع نهاية سنة 2024.

وخلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، ذكر رئيس الجمهورية ما قامت به الدولة الجزائرية على نحو الإعفاء من الضرائب. بالإضافة إلى رفع النقطة الإستدلالية وكذلك رفع معاشات التقاعد.
من جهة أخرى ، أكد الرئيس تبون على ضرورة التحكم في الأسعار التي أضحت تثقل كاهل المواطن ذو الدخل المتوسط. مشيرا إلى أن لاجدوى من رفع الأجور في ظل مواصلة المضاربين في رفع الأسعار.

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