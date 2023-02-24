رئيس الجمهورية: “سيتم فتح 600 الف منصب جديد ولن يبقى هناك عقد عمل محدد المدة قبل ديسمبر 2023”

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال القاء الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية انه سيتم فتح 600 الف منصب جديد في غضون السنة الجارية.

وقال رئيس الجمهورية في ذات اللقاء الدوري “التزمت بتسوية 600 ألف ملف التشغيل وقبل ديسمبر 2023 لن يبقى هناك عقد عمل محدد المدة”

كما عبّر الرئيس تبون عن عدم رضاه وكذا غضبه وقلقه من بعض الأمور وقال ” راني مقلق .. وهذا هو عدوي “. وتابع الرئيس تبون بالقول ” أنا لم أقل صفقوا للرئيس أوالوالي، دافع عن بلادك.”

وأضاف الرئيس تبون “الرقمنة سنقوم بها بالإرادة أو بالقوة، أنا عدوي الحالي هو عدم التنمية”. كما ان الحق النقابي مضمون دستوريا. “