رئيس الجمهورية: سيتم محاسبة المتورطين في تضخيم الفواتير ما قبل 2019

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقاء إعلامي مع ممثلي الصحافة الوطنية “أستغرب رفع أسعار البقوليات وأعتبره أمر مقصود ولن لا نتسامح مع المتورطين”.

وأكد رئيس الجمهورية على ان رفع الأجور ستقابله الرقابة لوضع حد للمضاربين.

وتابع بخصوص الضاربة في الاسعار انه لا يستبعد وجود أيادي للعصابة لتشجيع الإحتكار والمضاربة.

وأكد رئيس الجمهورية انه منذ 2009 إلى 2019 كانت تضخيم الفواتير. وتوعد رئيس الجمهورية بمحاسبة المتورطين في تضخيم الفواتير ما قبل 2019.

واشار الرئيس تبون أنه في المرحلة السابقة وصلنا إلى حد وجود حاويات مملوءة بالحصى

وحذر الرئيس تبون من إستيراد منتوجات تنتج بالجزائر قائلا: “حذاري إستيراد المنتجات التي ننتجها محليا”.