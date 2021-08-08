رئيس الجمهورية: سيتم مراجعة القانون الأساسي للممرضين والأطباء

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إنه سيتم مراجعة القانون الأساسي للممرضين والأطباء.

وأفاد رئيس الجمهورية، في اللقاء الذي جمعه مع الصحافة الوطنية. أن التضحية التي ضحى بها الجيش الأبيض من المفروض الاعتراف لهم بالجميل.

وأورد رئيس الجمهورية أنه سيتم مراجعة قانون الخدمة المدنية وهو التزام يعمل الرئيس على تجسيده وقال رئيس الجمهورية إنه سيتم رفع منحة البطالة، مضيفا أن ما يهم هو صون كرامة الشعب الجزائري .