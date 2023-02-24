رئيس الجمهورية: سيحصل الجميع على زياداتهم قبل شهر رمضان

وعد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقاءه الدوري مع الصحافة، بصب الزيادات في الأجور قبل شهر رمضان المعظم.

كما عبر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقاءه الدوري مع الصحافة عن غضبه وقلقه من بعض الأمور. سيتم الكشف عنها سهرة اليوم.

وأضاف رئيس الجمهورية “أنا لم أقل صفقوا للرئيس أو الوالي، دافع عن بلادك”.

وتابع الرئيس تبون “الرقمنة سنقوم بها بالإرادة أو بالقوة، أنا عدوي الحالي هو عدم التنمية. والحق النقابي مضمون دستوريا”.

وقد أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن اللقاء سيٌبث سهرة اليوم على الساعة التاسعة مساءََ، عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.

وحسب رئاسة الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية تطرق إلى ملفات الجبهة الإجتماعية وقضايا سياسية وإقتصادية ودبلوماسية.

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