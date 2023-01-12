رئيس الجمهورية: “شبابنا يعشق كرة القدم وسننطلق في انجاز ملاعب أخرى”
بقلم كريم تيغرمت
زفّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أخبارا سارة لعشاق الساحرة المستديرة، عقب افتتاحه الملعب الجديد “نيلسون مانديلا” ببراقي.
ونقل التلفزيون العمومي تصريحات الرئيس تبون، أين قال: “شبابنا يعشق كرة القدم، لذلك يجب الاهتمام بهذه المرافق”.
كما زف رئيس الجمهورية أخبارا سارة لسكان الجنوب معلنا: “سننطلق في انجاز ملاعب أخرى جديدة بكل من ورقلة وبشار”.
وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال افتتاحه رسميا ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، تحسبا لانطلاق الشان.
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