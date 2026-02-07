رئيس الجمهورية: شعوري خلال تدشين خط غارا جبيلات السككي تندوف بشار لا يوصف

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم أن شعوره خلال تدشين الخط السككي غارا جبيلات تندوف بشار يصعب وصفه أو التعبير عنه.

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية قال رئيس الجمهورية أن “تدشين الخط السككي هو نتاج عمل جاد وشاق خاضه رجال عظماء”.

وتابع في السياق ذاته أنه لما يشاهد ويقرأ التحاليل الدولية حول تدشين الخط السككي يدرك أهمية بناء الوطن بإيمان وتضحية.

وأضاف رئيس الجمهورية الجزائر أصلا هي بلاد المعجزات وتدشين الخطط السككي في ظرف قياسي وجيز كان بمثابة معجزة.

ووجه رئيس الجمهورية رسالة للمشككين في الخط السككي وقال: “من يحاول التشكيك في مردودية ونجاعة الخط السككي سيكون في النهاية من الخاسرين “.

كما أن الخط السككي غارا جبيلات تندوف بشار هو ليس مخصصا فقط لنقل خام الحديد بل أيضا لفك العزلة عن المنطقة وعن سكانها.