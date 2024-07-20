 رئيس الجمهورية .. “شكرًا لك شمس الدين ولوالديك على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات”

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التلميذ دراش شمس الدين عبد الحق لنيله ميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات التي جرت في بريطانيا العظمى.

وكتب رئيس الجمهورية تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس “دراش شمس الدين عبد الحق..مثال البذرة الطيّبة من شباب جيل الجزائر الصاعد”.

وأضاف الرئيس تبون في تغريدته أن التلميذ دراش “ينال البكالوريا بامتياز في دورة هذا العام، ويهدي الجزائر لأول مرة ميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات التي جرت في بريطانيا العظمى..بك وبأمثالك تفتخر وتعتز الجزائر”.

وإختتم رئيس الجمهورية بالشكر للتلميذ دراش قائلا: “شكرًا لك شمس الدين ولوالديك على هذا”.