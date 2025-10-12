رئيس الجمهورية: صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية 2025

أعلن رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، عن صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية سنة 2025.

وحسب مانقلته الإذاعة الوطنية، فإنه وخلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة “2025- 2026″، بمقر المحكمة العليا، أوضح رئيس الجمهورية أن القانون الأساسي للقضاء سيصدر قبل نهاية السنة الجارية.

وقال رئيس الجمهورية: “تأكيدا منا على الدور الحيوي للقضاء، حرصنا على التوجيه الدائم للحكومة بضرورة التكفل على أحسن وجه بموظفي قطاع العدالة ومواصلة مساعي أخلفة العمل القضائي. والارتقاء به إلى الجودة والفعالية”. مؤكدا على أهمية “التكفل بضروريات حياة القاضي حتى يتفرغ كليا لعمله”.

وتوجه رئيس الجمهورية بالشكر والتقدير لأسرة القضاء نظير ما حققته. حيث ذكر رئيس الجمهورية بـ”حرصه الشديد على توفير وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق عدالة مستقلة ونزيهة. تعكس بجدارة دولة الحق والقانون، وذلك وفاء للشعب الجزائري الأبي والشهداء الأبرار”.

وفي ذات السياق، اعتبر رئيس الجمهورية افتتاح السنة القضائية “فرصة للوقوف على ما تحققه المؤسسة القضائية. بفضل الاصلاحات التي باشرناها من أجل قضاء مستقل نزيه وفعال”.