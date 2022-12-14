قناة النهار “رئيس الجمهورية : “صيدال حاولو يقتـلوها..عاودو أحيوها بقلم قناة النهار نشر في 14 ديسمبر 2022 - 10:55 رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 73 0 “رئيس الجمهورية : “صيدال حاولو يقتـلوها..عاودو أحيوها إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/znubJ اقرأ أيضا صريح جدا: هكذا يؤثر تدخل الجد والجدة في تربية أحفادهم .. قناة النهار 08 ديسمبر تطهيرا لكل القطاعات.. مواصلة فتح التحقيقات ضد المسؤولين المتورطين قناة النهار 28 نوفمبر النهار ترندينع: والي ولاية عين الدفلى يصنع الحدث بتواضعه ونجوم السامبا يدعمون بيلي بعد وعكة صحية قناة النهار 06 ديسمبر طالع هابط: بغرض إصلاح الخلل السلطات المحلية لواد سوف تغرق بيوت المواطنين بالمياه القذرة قناة النهار 01 ديسمبر مومن آيت قاسي: المنتخب التونسي لديه نقص رهيب في الجانب الهجومي ومجمل اللعبين لا يشاركون في الهجوم قناة النهار 26 نوفمبر "رئيس الجمهورية :" لحدّ الآن مامنعناش إستيراد إطارات العجلات لكن مدابيا نستهلكو تاعنا قناة النهار 14 ديسمبر تساقط أمطار متفرقة و ضعيفة بهذه المناطق قناة النهار 05 ديسمبر إقتصاد: الجزائر تعرض إصلاحاتها الإقتصادية.. كنموذج إفريقي ناجح قناة النهار 26 نوفمبر قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار رعدية..التفاصيل قناة النهار 05 ديسمبر دلال خير: توأم لم تريا نور الحياة بعد وأمل علاجهما موجود في روسيا لكن بمبلغ كبير قناة النهار 25 نوفمبر