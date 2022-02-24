رئيس الجمهورية: عازمون على مواصلة حماية القدرة الشرائية للمواطن

أكد رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون اليوم الخميس، على مواصلة حماية القدرة الشرائية للمواطن.

وجاء في رسالة رئيس الجمهورية التي قرأها الوزير الاول بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عزم الدولة معالجة الأثار الاجتماعية والتكفل تدريجيا بالمتضريين.

بالاضافة الى السهر الدائم على متابعة السلطات العمومية، ‏والتنفيذ الصارم لكل الإجراءات والتدابير الـمتخذة الرامية إلى ضمان الحماية الاجتماعية، والقدرة الشرائية للمواطنات والـمواطنين.

كما أكد الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان اليوم الخميس، أن ذكرى تأميم المحروقات تبقى ذكرى خالدة على قلب كل جزائري وهي محطة اعتزاز.

واضاف:”اسلافنا نذرو أنفسهم للتحرر من الاستعمار وبناء الدولة المستقلة.”

وأضاف أن اجيال لاحقة توارثت من العمال والنقابيين العمل النضالي وتواصلت على نهجهم منظمة العمال رغم الظروف الصعبة.

بالمقابل أكد الوزير الأول أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين دفع باطاراته وقياديه الى ساحة الشهداء وعلى رأسهم الشهيد عيسات ايدير.

طالع أيضا:

رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن