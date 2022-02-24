رئيس الجمهورية: عازمون على مواصلة حماية القدرة الشرائية للمواطن
أكد رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون اليوم الخميس، على مواصلة حماية القدرة الشرائية للمواطن.
وجاء في رسالة رئيس الجمهورية التي قرأها الوزير الاول بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عزم الدولة معالجة الأثار الاجتماعية والتكفل تدريجيا بالمتضريين.
بالاضافة الى السهر الدائم على متابعة السلطات العمومية، والتنفيذ الصارم لكل الإجراءات والتدابير الـمتخذة الرامية إلى ضمان الحماية الاجتماعية، والقدرة الشرائية للمواطنات والـمواطنين.
كما أكد الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان اليوم الخميس، أن ذكرى تأميم المحروقات تبقى ذكرى خالدة على قلب كل جزائري وهي محطة اعتزاز.
واضاف:”اسلافنا نذرو أنفسهم للتحرر من الاستعمار وبناء الدولة المستقلة.”
وأضاف أن اجيال لاحقة توارثت من العمال والنقابيين العمل النضالي وتواصلت على نهجهم منظمة العمال رغم الظروف الصعبة.
بالمقابل أكد الوزير الأول أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين دفع باطاراته وقياديه الى ساحة الشهداء وعلى رأسهم الشهيد عيسات ايدير.
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رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن
كما عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة اليوم الاربعاء إلى ارض الوطن قادما من الكويت بعد ان أنهى زيارته التي دامت يومين.
وحسب مصالح رئاسة الجمهورية فقد حطت اليوم الطائرة الرئاسية وعلى متنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قادمة من الكويت. اين قام بزيارة دولة للكويت دامت يومين
وغادر الرئيس تبون اليوم الكويت حيث كان في توديعه بالمطار الأميري، ولي عهد دولة الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح.
عبر الرئيس تبون في نهاية زيارته لدولة الكويت، عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
ودعا الرئيس تبون، أخاه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للقيام بزيارة إلى الجزائر. وقد رحب أمير دول الكويت، بهذه الدعوة على أن يحدد موعدها لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية.
وقام رئيس الجمهورية بتاريخ 19 فيفري الجاري بزيارة دولة إلى قطر. أين كان في إستقباله أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما شارك رئيس الجمهورية في أشغال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بقطر.
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غادر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، دولة الكويت، بعد زيارة دامت يومين.
وكان في توديع الرئيس تبون، بالمطار الأميري، ولي عهد دولة الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح.
هذا وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، عبر الرئيس تبون في نهاية زيارته لدولة الكويت، عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
ودعا الرئيس تبون، أخاه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للقيام بزيارة إلى الجزائر.
وقد رحب أمير دول الكويت، بهذه الدعوة على أن يحدد موعدها لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية.