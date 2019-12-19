رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية

أدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صباح اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، اليمين الدستورية لمباشرة عهدة رئاسية أولى.

وحضر مراسم اليمين، شخصيات تاريخية وسياسية وإطارات سامية في الدولة.

بالإضافة إلى قيادات الجيش الوطني الشعبي، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وتلى رئيس الجمهورية تبون، نص المادة 90، التي تقول “بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار”.

“وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم باللّه العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده، وأدافع عن الدّستور”.

“وأسهر على استمراريّة الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ”.

“وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطيّ، وأحترم حرّيّة اختيار الشّعب، ومؤسّسات الجمهوريّة وقوانينها”.

“وأحافظ على سلامة التّراب الوطنيّ، ووحدة الشّعب والأمّة، وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن”

“وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره،وأسعى بكلّ قواي في سبيل تحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّلم في العالم”.

“واللّه على ما أقول شهيد”.

وكان المجلس الدستوري قد أعلن رسميا عن انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، وحصوله على نسبة 58.13 بالمائة من الأصوات.