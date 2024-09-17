رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يباشر مهامه رسميا

باشر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، رسميا مهامه، رئيسا للبلاد.

و لدى وصوله إلى مقر رئاسة الجمهورية، استعرض الرئيس تبون تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية. وحيا الراية الوطنية، ليتوجه بعدها إلى مكتبه بمقر الرئاسة.

وقبل ذلك، ترحم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد بالعاصمة.

وقد أدى رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بقصر الأمم، اليمين الدستورية، رئيسا للجمهورية لعهدة رئاسية جديدة.

وحضر مراسم تأدية الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، لليمين الدستورية، بقصر الأمم، جميع الهيئات العليا للأمة.

وأدى رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية، تطبيقا لأحكام المادة 89 من الدستور، بعد إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت يوم 7 سبتمبر 2024.