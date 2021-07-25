قناة النهار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا للوزراء وقرارات هامة بخصوص التدابير الوقائية بقلم النهار أونلاين نشر في 25 جويلية 2021 - 20:10 شارك غرِّد 133 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=964543 اقرأ أيضا تساؤلات: تسطير برنامج خاص لضمان إستمرارية توزيع المياه خلال يومي عيد الأضحى قناة النهار 19 جويلية الرئيس تبون يسدي تعليمات جديدة حول الوضعية الوبائية في الجزائر قناة النهار 10 جويلية العاصمة: تشييع جثمان الفنان الكوميدي "فريد الروكور" إلى مثواه الأخير بمقبرة المالحة قناة النهار 12 جويلية وحيدة قروج: زوجي عرفتو صدفة و بنتي هي لي ختارتو قناة النهار 15 جويلية