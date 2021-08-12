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رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتوجه بكلمة للأمة خاصة بالحرائق التي مسّت مختلف ولايات الوطن

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتوجه بكلمة للأمة خاصة بالحرائق التي مسّت مختلف ولايات الوطن
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