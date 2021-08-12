الوطني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتوجه بكلمة للأمة خاصة بالحرائق التي مسّت مختلف ولايات الوطن بقلم النهار أونلاين نشر في 12 أوت 2021 - 23:52 شارك غرِّد 25 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=971919 اقرأ أيضا صدور العدد المزدوج 90 و 91 من مجلة مجلس الأمة الوطني 26 جويلية الجزائر تطلق الشبكة الإفريقية للتصدير يوم الأحد الوطني 30 جويلية وزيرة التضامن تستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة الوطني 28 جويلية إلزامية التصريح الأسبوعي بمستوى مخزونات المواد الصيدلانية المستعملة لمرضى كورونا الوطني 02 أوت