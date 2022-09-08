قناة النهار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري تعديلا وزاريا بقلم النهار أونلاين نشر في 08 سبتمبر 2022 - 18:37 شارك غرِّد أرسل 90 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/iaMFK اقرأ أيضا "وزير التربية :" حملة تنظيف لكل المؤسسات التعليمية قبل الدخول المدرسي قناة النهار 08 سبتمبر "والي بسكرة خلال زيارة لمتوسطة شنشونة بجمورة.. "كاين غش في الإسمنت ولي موش قادر يخدم يتغير قناة النهار 04 سبتمبر تيسمسيلت/ الحمّالة.. تعب وشقاء لكسب الرزق الحلال قناة النهار 06 سبتمبر الفنانة "سماح عقلة" ضيفة برنامج نهاركم جديد تكشف عن جديدها قناة النهار 20 أوت صريح جدا: هذه أنواع الهدايا التي يستطيع الجزائري تقديمها في المناسبات قناة النهار 27 أوت بوعلام ديسكو ماغراب يكشف ما دار بينه وبين الرئيس الفرنسي ماكرون قناة النهار 27 أوت "الشيخ البشير: "افرحوا لتوبة اخوتكم وماتخلوهمش يعاودوا يخرجوا طريق بسبب انتقاداتكم واحكامكم قناة النهار 07 سبتمبر ممتلكات طحكوت المخفية "الجزء 2"... 57 مركبة فاخرة يفوق سعرها 200 مليار سنتيم إحداها أكثر من 12 مليار قناة النهار 05 سبتمبر عين تموشنت : الأكلات التقليدية تستهوي المصطافين وتستقطب السواح بالفنادق قناة النهار 30 أوت باتنة: منصور العباسي.. قصة شاب فضل تربية الماعز في الريف على حياة المدينة قناة النهار 24 أوت