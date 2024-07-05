رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يحل بملعب “5 جويلية” لحضور نهائي الكأس

حلّ أمسية اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بملعب “5 جويلية” الاولمبي، لحضور نهائي كأس الجزائر، الذي سيجمع مولودية الجزائر، بشبيبة القبائل.

وفور وصوله إلى ملعب “5 جويلية”، نزل رئيس الجمهورية، إلى أرضية الميدان، أين ألقى التحية على الأنصار، بالإضافة للاعبي ومسوؤلي فريقي مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد.

كما أخذ الرئيس عبد المجيد تبون، صورة تذكارية بهذه المناسبة، مع قائدي فريق مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد.

وسيتابع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا النهائي، قبل تسليمه السيدة الكأس، للفريق الذي سيفوز بهذا اللقاء.