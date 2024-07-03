رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يدشن الملعب الجديد “علي عمار” بالدويرة  

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بتدشين الملعب الجديد “علي عمار” المدعو “علي لابوانت” بالدويرة، والخاص بفريق مولودية الجزائر.

وتنقل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بملعب “الدويرة”،مرفوقا برئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول سعيد شنقريحة، وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، ووزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد.

وقام الرئيس عبد المجيد تبون، بتدشين ملعب “علي لابوانت”، بحضور رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر، الحاج رجم.