قناة النهار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يزور مقر مؤسسة هواوي بمقاطعة شنجن بقلم قناة النهار نشر في 21 جويلية 2023 - 11:37 هواوي شارك غرِّد أرسل 79 0 رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يزور مقر مؤسسة هواوي بمقاطعة شنجن إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wxV5k اقرأ أيضا شوفو حكايتي / أم تفقد إبنها بطريقة غريبة ولحدّ الساعة لم يظهر له أثر .. ترقّبوها قناة النهار 02 جويلية صريح جدا: هل يرافق الشاب الجزائري عائلته إلى شاطئ البحر ..؟ قناة النهار 01 جويلية شاهد فرحة عارمة للناجحين في البكالوريا بوهران قناة النهار 17 جويلية الرئيس تبون: عصابات المال حاولت عرقلة وتخريب مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتيبازة قناة النهار 05 جويلية صحة: بعد إنتشار خبر تسجيل حالات "الإيبولا" في الجزائر .. هذه الحقيقة الكاملة قناة النهار 19 جويلية البليدة : مكتتبو عدل 2 بموقع بني تامو يحتجون أمام المقر الجهوي لوكالة عدل قناة النهار 19 جويلية بجاية : موظفون يتطوعون للتنظيف الشواطئ من المخلفات السلبية للمصطافين قناة النهار 04 جويلية شاهد..التلميذ سعد سعدودي يقوم بعمليات معقّدة في بلاطو النهار وكل الإجابات كانت صحيحة قناة النهار 16 جويلية شاهد.. إستعراض جويّ يزين السماء بألوان الراية الجزائرية في الأكاديمية العسكرية لشرشال قناة النهار 09 جويلية طالع هابط: النوي يحيى والي بجاية بعد فتح طريق جديد ويكشف ما يحدث من مهازل في ولاية طارف قناة النهار 13 جويلية