قناة النهار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل وزير الداخلية السعودي بقلم قناة النهار نشر في 26 ديسمبر 2022 - 15:41 شارك غرِّد أرسل 61 0 رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل وزير الداخلية السعودي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/p4O9d اقرأ أيضا المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية.. الصحراء قبلة للسياح قناة النهار 10 ديسمبر مفيدة عداس: الفنّ هواية وعمرو ما كان رزق والفنان ممنوع يتكلم عن حقه قناة النهار 08 ديسمبر زين عامر: بعد الإنجاز المغربي في المونديال هذا ما اتمناه للمنتخبات الإفريقية في كؤوس العالم القادمة قناة النهار 11 ديسمبر "رئيس الجمهورية : في مدة أقصاها أفريل..تكون عندنا صناعة الزيت "من الحقل للمستهلك قناة النهار 14 ديسمبر أحياء تعيش في الظلام بسبب غياب الإنارة.. والسلطات تراهن على تدارك الوضع بخنشلة قناة النهار 17 ديسمبر وزير النقل : محطات القطار الجديدة تيسمسيلت-بوغزول-المسيلة مكسب كبيرلازم نتعاونو باش نحافظو عليهم قناة النهار 26 ديسمبر شاهد ماذا وجد عناصر فرقة قمع الإجـ ـرام بالبليدة داخل شاحنة جرّ السيارات قناة النهار 08 ديسمبر زين عامر: على رئيس الإتحادية الجزائرية جهيد زفيزف الردّ على صامويل إيتو بلهجة قوية قناة النهار 06 ديسمبر مدوار : الراحل كان يستنشق كرة القدم و "رئيس" بأتم معنى الكلمة قناة النهار 06 ديسمبر جزائريون: تحت جنح الظلام .. عائلات تتألم في صمت قناة النهار 19 ديسمبر