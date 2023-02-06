قناة النهار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل بمقر رئاسة الجمهورية حفيد الزعيم نيلسون مانديلا بقلم النهار أونلاين نشر في 06 فيفري 2023 - 19:33 شارك غرِّد أرسل 12 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/TkZbt اقرأ أيضا النعامة / لوحات فنية مميزة جمعت بين حجارة الجبال و نصاعة اللون الأبيض قناة النهار 25 جانفي زملاء الشهيد الرائد "دحماني موسى" وأبناء بلدية وادي الفضة يؤدون واجب العزاء لوالده بمنزل العائلة قناة النهار 23 جانفي صريح جدا: ماذا يعرف الجزائريون عن أنواع الصدقة وفضائلها ؟ قناة النهار 31 جانفي مومن أيت قاسي: حذاري من منتخب النيجر.. لا يستسلم ويلعب على أخطاء المنافس قناة النهار 28 جانفي مجيد بوقرة يوجه رسالة لرؤساء الأندية الجزائرية.. "بدلو العقلية" قناة النهار 31 جانفي عبد الرحمان مزيان رجل مباراة المنتخب الوطني المحلي امام المنتخب الإثيوبي قناة النهار 17 جانفي فاسألوا : إستئذان الزوجة زوجها في الصيام قناة النهار 02 فيفري الطفلة الوهرانية التي خطفت الأنظار برقصتها في الملعب حاضرة في نيلسون مانديلا لتشجيع الخضر قناة النهار 27 جانفي الوزير الأول يستقبل نظيره السنغالي في مقر إقامته بالعاصمة دكار قناة النهار 02 فيفري "لامين كمارا" يتوج بلقب أحسن لاعب في لقاء الخضر والسنغال قناة النهار 05 فيفري