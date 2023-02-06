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قناة النهار

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل بمقر رئاسة الجمهورية حفيد الزعيم نيلسون مانديلا

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل بمقر رئاسة الجمهورية حفيد الزعيم نيلسون مانديلا
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