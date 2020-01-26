رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل أردوغان

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منذ قليل، إلى الجزائر في مستهل جولته في القارة الإفريقية.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الاحد، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون كان في إستقبال نظيره التركي بمطار هواري بومدين.

كما كان في إستقبال الرئيس التركي أيضا الوزير الأول عبد العزيز جراد ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ووزير الطاقة بالإضافة إلى عدد من الوزراء.

هذا ويقوم أردوغان بزيارة صداقة وعمل تستغرق يومين إلى الجزائر، رفقة وفد رفيع المستوى من وزراء ورجال أعمال، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.