الوطني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رئيس دولة فلسطين الشقيقة بقلم النهار أونلاين نشر في 31 أكتوبر 2022 - 16:53 شارك غرِّد أرسل 63 0 رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رئيس دولة فلسطين الشقيقة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CEOom اقرأ أيضا أويحي مجددا أمام العدالة يوم 17 أكتوبر الوطني 11 أكتوبر خلال 9 أشهر.. حجز أزيد من 3 أطنان قنب هندي وأكثر من 4 ملايين قرص مؤثر عقلي الوطني 22 أكتوبر الوزير الأول يستقبل كارلوس تافاريس الرئيس المدير العام لمجموعة ستيلانتيس الوطني 13 أكتوبر صلواتشي: الإنتاج الوطني من السمك سيرتفع إلى 116 ألف طن نهاية 2022 الوطني 19 أكتوبر مصنع رونو يعود للانتاج هذا الشهر.. وأول سيارة فيات في ديسمبر 2023 الوطني 17 أكتوبر الغرفة الوطنية للموثقين: الرقمنة توفّر المصداقية وتخفّض جرائم تبييض الأموال الوطني 27 أكتوبر وزراء خارجية عرب ورؤساء الوفود يحضرون ملحمة حول تاريخ الجزائر الوطني 31 أكتوبر نحو إنجاز مدينة سينمائية بمقاييس دولية بالجزائر العاصمة الوطني 24 أكتوبر إحباط إدخال أزيد من 8 قناطير كيف عبر الحدود مع المغرب الوطني 12 أكتوبر أبو الغيط: الرئيس تبون ينوي استقبال القادة العرب شخصيا عند وصولهم إلى الجزائر الوطني 17 أكتوبر