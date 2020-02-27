رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يصل إلى المدينة المنورة ويصلي في المسجد النبوي

وصل الرئيس عبد المجيد تبون إلى المدينة المنورة اليوم، وأقام الصلاة بالمسجد النبوي، حسب وكالة الانباء السعودية.

وتشرف الرئيس تبون بالسلام على الرسول المصطفى صل الله عليه وسلم ، وصاحبيّه رضوان الله عليهم .

وكان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله المسجد النبوي وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ محمد بن أحمد الخضيري وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ومندوباً من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.

كما كان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري ، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.