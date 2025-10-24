رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يهنئ البطلة كيليا نمور

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، رسالة تهنئة، للبطلة الجزائرية كيليا نمور، على تتويجها بذهبية بطولة العالم للجمباز.

وكتب الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”: “ألف مبروك لفخر الجزائر كيليا نمور، بطلتنا الأولمبية المتألقة مجددا..”.

كما أضاف رئيس الجمهورية: “تهانيّ الحارة على فوزكِ بالميدالية الذهبية ببطولة العالم في عاصمة أندونيسيا جاكرتا..”.

وتابع الرئيس عبد المجيد تبون، في ختام تهنئته للبطلة كيليا نمور: “شرّفتِ الجزائر بكل اقتدار.. شكرا جزيلاً لكِ كيليا”.