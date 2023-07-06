رئيس الجمهورية.. عصابة المال كانت وراء تخريب محطة فوكة 1

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى المحافظة على منشآت محطات تحلية مياه البحر. حيث ذكر الرئيس تبون، “بأعمال التخريب العديدة التي عرفتها محطة فوكة 1 في 2021″. و”التي كان وراءها عصابة مدفوعة من عصابة المال كانت يوميا تحاول تعطيل تزويد المحطة بالكهرباء”.

كما طالب رئيس الجمهورية السلطات المحلية وكذا مؤسسات إنتاج المياه “حراسة هذه المنشآت بصفة دائمة وناجعة”. “كي لا نضطر لوضعها تحت حماية الجيش مباشرة”.

وتابع قائلا أن سنة 2021 عرفت محاولات زرع البلبلة من خلال قطع المياه وإحداث مشكل في السيولة المالية. و الاعتداء على الأطقم الطبية، “إلا أننا تجاوزنا هذه المرحلة”، كما أضاف.