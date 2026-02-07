رئيس الجمهورية: علاقاتنا جيدة مع كل الدول العربية باستثناء هذه الدويلة 

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت أن علاقة الجزائر مع السعودية، مصر، الكويت وقطر متينة وأكثر من أخوية.

وصرح رئيس الجمهورية خلال اللقاء الإعلامي الدوري أن ما يمس المملكة السعودية يمسنا بالضرورة لأن لدينا تاريخ مشترك معها.

وتابع رئيس الجمهورية القول أن علاقاتنا جيدة مع كل الدول العربية باستثناء دويلة واحدة تحاول في كل مرة إثارة المشاكل في الجزائر والتدخل في شأننا الداخلي.

كما كشف رئيس الجمهورية أنه عندما تعرضت الجزائر للغدر والهجوم في سنة 1963 كان أول من هب لمساعدتنا هو الجيش المصري.

وأضاف في السياق ذاته قائلا: عندما احتاجت مصر للدعم العسكري كان الراحل هواري بومدين أول الملبّين ولم يقصّر في شيء.