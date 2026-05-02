رئيس الجمهورية: علاقاتنا مع دولة النيجر مثالية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن علاقاتنا مع دولة النيجر مثالية وهي نموذج للعلاقة المبنية على الاحترام المتبادل والتكامل الاقتصادي.

وفي لقاءه مع الصحافة الوطنية قال رئيس الجمهورية أن اتفاق الجزائر بين الإخوة الفرقاء في مالي تم بعد موافقة جميع الأطراف المالية وبمباركة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وأضاف رئيس الجمهورية أن المسؤولون في مالي اختاروا التنصل من اتفاق الجزائر وهذا قرارهم وهم أحرار.

وقال الرئيس تبون بهذا الخصوص” وقفنا مع مالي وحاولنا الوساطة قبل اتفاق الجزائر بدافع الأخوة وحسن الجوار ولم نستغل ثرواتهم أو طمعنا في أراضيهم وذهبهم”.