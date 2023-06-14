رئيس الجمهورية: علاقة الجزائر وروسيا تاريخية ولا يمكن أن تتغير

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أن علاقة الجزائر وروسيا تاريخية ولا يمكن أن تتغير.

وأضاف الرئيس تبون، في الكلمة التي ألقاها، بمقر الحكومة في الاتحاد الروسي “علاقات الجزائر مع روسيا. لا تعتمد على الوضع في العالم”.

وتابع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين “نعول على تطوير العلاقات. مع روسيا في جميع المجالات – الزراعة والصناعة والثقافة”.

وأضاف رئيس الجمهورية “لدينا علاقات تاريخية ولا يمكن أن تتغير حتى لو تغير الوضع في العالم. نسعى لأن نصبح قوة في القارة الأفريقية. وقد بدأنا بالفعل في استعادة قوتنا الاقتصادية”.

وتابع الرئيس تبون “من المهم بشكل خاص تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أتمنى أن تتعزز علاقاتنا الاقتصادية في جميع المجالات – في الزراعة والصناعة والثقافة”.