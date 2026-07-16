رئيس الجمهورية: علاقتنا مع ألمانيا قوية ونريد الاستفادة من تجربتها في مجال العلاج بالخلايا الجينية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن العلاقات التي تجمع الجزائر وألمانيا قوية وطيبة ولم تشهد أي نزاع وهي تسير من حسن إلى أحسن.

وجاء في كلمة الرئيس تبون خلال ندوة صحفية مشتركة مع مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية ” علاقتنا مع ألمانيا منذ استقلالنا سنة 1962 إلى يومنا هذا، علاقة قوية وطيبة ولم تشهد أي نزاع وهي تسير من حسن إلى أحسن”.

كما أكد رئيس الجمهورية أن تواجده اليوم في ألمانيا طبيعي جدا نظرا للمستوى السياسي والاقتصادي ومستوى التشاور الموجود حاليا بين الجزائر وألمانيا.

من جهة أخرى أبدى رئيس الجمهورية، رغبة الجزائر في الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال لعلاج بالخلايا الجينية، مصرحا “وضعنا مؤخرا حجر الأساس لإنجاز معهد للعلاج بالخلايا الجينية وألمانيا متقدمة جدا في هذا المجال ونحن نريد الاستفادة من تجربتها الرائدة”.