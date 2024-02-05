رئيس الجمهورية.. على الشعب الليبي تغليب المصلحة العليا لبلادهم

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، الشعب الليبي إلى تغليب المصلحة العليا لليبيا. والعمل على لم الشمل والتطلع إلى ليبيا آمنة ومستقرة.

كما عبر رئيس الجمهورية، في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، خلال أشغال الدورة العاشرة لاجتماع رؤساء الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى للإتحاد الإفريقي حول ليبيا، في العاصمة الكونغولية عن رفض الجزائر لأي تدخل في القرار الليبي. مؤكدا بضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية لهذا البلد الشقيق.

وقال الرئيس تبون، “على الشعب الليبي أن يشرع في رسم مستقبله وفق استحقاقات وطنية تشارك فيها جميع الأطراف الليبية”.