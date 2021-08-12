إعــــلانات
قناة النهار

رئيس الجمهورية: غدا ستصل طائرتين إسبانيتين لإطفاء الحراق والجيش الوطني الشعبي وفّر 6 مروحيات

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية: غدا ستصل طائرتين إسبانيتين لإطفاء الحراق والجيش الوطني الشعبي وفّر 6 مروحيات
  • 108
  • 0

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=971857
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات