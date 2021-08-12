قناة النهار رئيس الجمهورية: غدا ستصل طائرتين إسبانيتين لإطفاء الحراق والجيش الوطني الشعبي وفّر 6 مروحيات بقلم النهار أونلاين نشر في 12 أوت 2021 - 21:42 شارك غرِّد 108 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=971857 اقرأ أيضا "الدكتور باي أخاموخ :" التكييف المركزي ينقل الفيروس لأكثر من 10 أمتار قناة النهار 31 جويلية فاسألوا: ما حكم قراءة البسملة مع سورة الفاتحة؟ قناة النهار 06 أوت عزيوز بوقرو: الجيل القادم للمولودية لن يعاني كما عانينا بسبب نقص المنشئات قناة النهار 09 أوت سوق أهراس: كاميرا النهار في بيت عزاء الشهيد رحايلي احمد ببلدية سدراتة قناة النهار 11 أوت