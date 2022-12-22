قناة النهار رئيس الجمهورية غياب الخضر عن المونديال أكثر من مُجرد خيبة بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ديسمبر 2022 - 23:44 شارك غرِّد أرسل 21 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/3edJN اقرأ أيضا زين عامر: بعد الإنجاز المغربي في المونديال هذا ما اتمناه للمنتخبات الإفريقية في كؤوس العالم القادمة قناة النهار 11 ديسمبر لمجابهة الكوارث الطبيعية.. الجزائر ترافع بخبرتها في إفريقيا قناة النهار 09 ديسمبر طالع هابط: شاهد كيف تعامل شركة إيديفال عمالها في عز موسم الشتاء قناة النهار 04 ديسمبر "فالحلوة والمرّة: أحمد وزوجته يكشفان سرّ الزواج النّاجح "يتقاسمو الحلوة والمرّة قناة النهار 19 ديسمبر سياسة: مؤسسات الدولة تتجند للقضاء على التفاوت في التنمية بين المناطق قناة النهار 13 ديسمبر صريح جدا: إختيار أسماء المواليد عند الجزائريين.. بين الماضي والحاضر قناة النهار 10 ديسمبر فالحلوة والمرّة / أروع زوجين قد تصادفهما في حياتك يجتمع فيهما الحب والرومنسية.. ترقّبوها قناة النهار 06 ديسمبر حسين آشيو: قطر حققت نجاحا باهرا في تنظيم المونديال ولأول مرة مونديال بدون عنف أو إصابات قناة النهار 16 ديسمبر حفل فني على شرف أطفال التريزوميا بوهران قناة النهار 08 ديسمبر حمص دوبل زيت .. الطبق الأكثر طلبا في الأجواء الباردة قناة النهار 16 ديسمبر