رئيس الجمهورية: فتح تحقيق معمّق في حريق دار الطفولة المسعفة بالمحمدية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بفتح تحقيق معمّق بعد نشوب حريق في دار الطفولة المسعفة بالمحمدية في العاصمة.

وقال الرئيس تبون خلال لقاء إعلامي دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أنه أمر السلطات الأمنية بفتح تحقيق معمق في حادثة حريق دار الطفولة المسعفة. وأضاف قائلا..”من البواب إلى أعلى مستوى”.

للإشارة، فقد لقي 11 طفلا من مؤسسة الطفولة المسعفة الواقعة ببلدية المحمدية بالعاصمة، حتفهم جراء نشوب حريق مهول على مستوى المؤسسة.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد تم تسجيل إصابة 19 آخرين بينهم 10 مصابين بحروق متفاوتة الخطورة. وحالتان تعانيان من ضيق وصعوبة في التنفس. فيما أصيب 07 آخرون بصدمة نفسية. كما تم التكفل بـ 05 أشخاص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم إلى مكان آمن.

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