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الوطني

رئيس الجمهورية: فتح خط جوي مباشر بين كراكاس والجزائر

بقلم نسرين محفوف
رئيس الجمهورية: فتح خط جوي مباشر بين كراكاس والجزائر
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عقد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ندوة صحفية مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

رابط دائم : https://nhar.tv/y4JFj
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