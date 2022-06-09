الوطني رئيس الجمهورية: فتح خط جوي مباشر بين كراكاس والجزائر بقلم نسرين محفوف نشر في 09 جوان 2022 - 14:30 شارك غرِّد أرسل 318 0 عقد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ندوة صحفية مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو. رابط دائم : https://nhar.tv/y4JFj اقرأ أيضا أزيد من 18 ألف عون حماية مدنية لسلامة وأمن ممتحني ومؤطري البيام والبكالوريا الوطني 05 جوان محكمة سيدي امحمد.. انطلاق محاكمة رابح ماجر الوطني 02 جوان هذه إلتماسات نيابة مجلس قضاء البليدة في قضية الخليفة الوطني 06 جوان معهد باستور: الجزائر لم تسجل أي حالة إصابة أو مشتبه بها لمرض جدري القرود الوطني 24 ماي أمطار رعدية بداية من منتصف النهار على هذه الولايات الوطني 29 ماي السّعيد بوتفليقة :الرئيس بوتفليقة كلفني بمتابعة قضية شكيب خليل وتدخل لأجل العلاقة العائلية ولم أضغط على القضاة الوطني 22 ماي محامي أنيس رحماني: موكلي اشترى عقاراته من خواص.. وإن كانت هناك استفادة من امتيازات أين هو موظف الدولة؟ الوطني 06 جوان هذا برنامج اليوم الثالث والأخير من زيارة الرئيس تبون إلى إيطاليا الوطني 27 ماي 28884 محبوس على موعد مع اجتياز امتحان إثبات المستوى يوم الثلاثاء الوطني 28 ماي وزير الصحة يكشف عن الإنطلاق في إنجاز 3 مستشفيات جديدة الوطني 04 جوان