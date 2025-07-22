رئيس الجمهورية في زيارة رسمية إلى إيطاليا

يتوجه اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية إيطاليا في زيارة رسمية.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية خلال الزيارة إلى إيطاليا يترأس الرئيس تبون أشغال الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية الإيطالية الرفيعة المستوى عن الجانب الجزائري.

وأكد البيان أن هذه الزيارة تكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة، في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجلات بين البلدين الصديقين.