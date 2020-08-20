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رئيس الجمهورية في زيارة عمل وتفقد للمسجد الأعظم اليوم الخميس

الوطني
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رئيس الجمهورية في زيارة عمل وتفقد للمسجد الأعظم اليوم الخميس
بقلم أسماء.ع

يشرع، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بزيارة عمل وتفقد إلى المسجد الأعظم بالمحمدية في العاصمة.


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