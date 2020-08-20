رئيس الجمهورية في زيارة عمل وتفقد للمسجد الأعظم اليوم الخميس

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قررت الدولة التكفل بأعباء الإيجار المترتبة عن استئجار العائلات المتضررة من الهزات الأرضية بميلة لمنازل تأوي إليها بدل العيش في الخيم.
وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي المحلي…
نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من استمرار موجة حر ، وتسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.
وجاء في تنبيه المصلحة من المستوى الأول أن درجات…
تدخلت مصالح الحماية المدنية وحدة واد سلي من اجل إسعاف 4 أشخاص بعد تعرضهم لحادث انحراف سيارة من نوع Peugeot 208 و اصطدامها بالحاجز الإسمنتي…
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