رئيس الجمهورية في لقاء الحكومة-الولاة.. أدعو إلى التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في لقاء الحكومة-الولاة، إلى التحرر من التردد. والتحلي بروح المبادرة و الجرأة خاصة وأن هذه المرحلة هي مرحلة تحديات.

وعن اللقاء الحكومة-الولاة، أشار رئيس الجمهورية، إلى أنه يهدف إلى إعطاء فعالية أكبر لعمل الجماعات المحلية. “ويرمي إلى تتبع مدى تنفيذ القرارات برؤية جديدة بهدف إحداث التغيير اللازم في الذهنيات والممارسات”. “للقضاء على البيروقراطية والطفيلية”.