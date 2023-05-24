رئيس الجمهورية: قانون الإستثمار الجديد يحمي المستثمرين

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الإقتصاد الجزائري المتعافي من الديون يهدف إلى خلق المزيد من مناصب الشغل.

وأشار رئيس الجمهورية خلال كلمة ألقاها أمام المتعاملين الإقتصاديين بعد افتتاح منتدى الأعمال “الجزائري – البرتغالي”، إلى أن الجزائر تسعى إلى تطوير شراكاتها في مجال الطاقات المتجددة. كما أن قانون الإستثمار الجديد يهدف إلى تحسين مناخ الإستثمار في الجزائر ويحمي المستثمرين.

من جهته دعا رئيس الجمهورية المستثمرين البرتغاليين إلى إقامة شراكات مع رجال الأعمال الجزائريين. والإستثمار في الجزائر.

ويواصل الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، زيارة الدولة التي يقوم بها إلى البرتغال على رأس وفد وزاري هام.

وأشرف الرئيس تبون على افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري-البرتغالي. الذي يهدف إلى التقريب بين مستثمري البلدين وبحث فرص التعاون والشراكة المتاحة. وكذا إعطاء دفع قوي للتعاون الاقتصادي.

كما سيشرف رئيس الجمهورية رفقة رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، على مراسم التوقيع على إتفاقيات ثنائية تشمل العديد من مجالات التعاون بين البلدين.

وسيقوم رئيس الجمهورية بعدها بزيارة مقر البرلمان البرتغالي. حيث سيستقبل من طرف أوغستو سانتوس سيلفا، رئيس هذه الهيئة التشريعية التي تأسست سنة 1976. تحت تسمية مجلس الجمهورية وتتشكل من 230 عضوا.

وكان الرئيس تبون قد خص أمس الثلاثاء باستقبال رسمي من طرف نظيره البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بساحة الإمبراطور بلشبونة قبل أن يعقد الرئيسان محادثات ثنائية بمقر رئاسة الجمهورية البرتغالية، توسعت فيما بعد لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وقام الرئيس تبون أيضا بزيارة مقر بلدية لشبونة التاريخي وتسلم مفتاح المدينة من رئيس البلدية.

كما أقام الرئيس البرتغالي مأدبة عشاء على شرف الرئيس تبون تم خلالها التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتوافق التام في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور