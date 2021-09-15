رئيس الجمهورية: قررنا اعتبار 15 سبتمبر من كل عام يوما وطنيا للإمام الجزائري

قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تكريس 15 سبتمبر يوما وطنيا للإمام الجزائري.

وجاء هذا في الكلمة التي ألقاها وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بالنيابة عن رئيس الجمهورية، في ولاية أدرار.

وجاء في كلمة رئيس الجمهورية “تقديرا لجهود الأئمة والاجتهاد وتكريما لمقام الإمام ومكانته. قررنا اعتبار 15 سبتمبر من كل عام يوما وطنيا للإمام الجزائري”.

ويتزامن هذا مع الذكرى السنوية لوفاة الشيخ العلامة سيدي محمد بلكبير، لما يحمل هذا اليوم من رمزية. ولما يعبر عنه من مشروع حضاري متكامل ولإسهامات الشيخ المشهودة في بناء الوطن وفي تربية أبناءه.